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    Kağıthane’de istinat duvarı çöktü, 4 araç enkaz altında kaldı

    Gece saatlerinde bir binayı çevreleyen istinat duvarında meydana gelen çökme sonrası 4 otomobil enkaz altında kaldı. Ekipler, bina ve çevresinde inceleme başlattı.
    • İHA
    • 17.02.2021 - 08:07
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    Kağıthane’de istinat duvarı çöktü, 4 araç enkaz altında kaldı

    İstanbul’un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi üzerindeki bir binayı çevreleyen istinat duvarında henüz belirlenemeyen bir sebeple çökme yaşandı.

    Duvarın çökmesiyle can kaybı yada yaralanma olmazken park halinde bulunan 4 araç enkaz altında kaldı.

    VATANDAŞLAR KORKU VE PANİKLE SOKAĞA DÖKÜLDÜ

    Binada bulunan vatandaşlar çökme sonrası yaşanan sarsıntı ve gürültü nedeniyle korku ve panik yaşayarak sokağa döküldü.

    Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Bina ve çevresinde inceleme yapılması amacıyla belediye ekiplerine haber verildi.

    Kağıthane’de istinat duvarı çöktü, 4 araç enkaz altında kaldı #1

     

    “ÇATI FALAN UÇTU SANDIK”

    Gürültü sonrası dışarıya çıktığını ifade eden bir bina sakini, “Gece saat 01:30 sıralarında uyuyorduk ve baya şiddetli bir rüzgar sesi geldi. Ne olduğunu anlamadık, çatı falan uçtu sandık. Daha sonra komşular arayınca istinat duvarının çöktüğünü anladık ve hemen ekipleri aradık. İtfaiye ekipleri geldi ve mühendislerin inceleme yapacağını belirtti.” dedi.

    Kağıthane’de istinat duvarı çöktü, 4 araç enkaz altında kaldı #2

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Tedbir amaçlı binada yaşayan vatandaşlar bir süre dışarıda beklerken ekipler, duvarda meydana gelen çökme ile ilgili inceleme başlattı.

    Kağıthane’de istinat duvarı çöktü, 4 araç enkaz altında kaldı #3

    Kağıthane’de istinat duvarı çöktü, 4 araç enkaz altında kaldı #4

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