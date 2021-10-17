Kağıthane'de kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı

3 ayrı iş yerine yapılan kaçak tütün operasyonunda 400 bin adet boş makarona, 560 dolu makarona ve 70 kilo açık tütüne el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiye adli işlem uygulandı.

İstanbul Kağıthane'deki Nurtepe Mahallesi, Merkez Mahallesi ve Hamidiye Mahallesi başta olmak üzere ilçe genelinde dün denetim gerçekleştirildi.

Denetimde tütün mamulleri satan iş yerlerine yönelik çalışma yürütüldü.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Kaçak ve bandrolsüz tütün ve tütün mamulleri sattıkları tespit edilen 3 ayrı iş yerinde yapılan aramalarda 2 bin kutu halinde 400 bin adet boş makaron, 2 bin 800 kutu halinde 560 bin adet dolu makaron, 70 kilogram açık tütün, ve 480 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM UYGULANDI

Yakalanan 4 kişi hakkında ise "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kağıthane'de kaçak tütün operasyonu ViDEO









