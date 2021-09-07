Kağıthane'de kadın cinayeti: Tartıştığı eşini başından vurdu

Tartışma yaşadığı eşi Eda Aydoğan'ı evinin banyosunda tabancayla vurarak öldüren cani koca, kendi başına da sıkarak intihar etti.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, dün öğle saatlerinde duydukları 2 el silah sesi üzerine durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine sesin geldiği daireye gelerek kapıya kurşun isabet ettiğini gören Kağıthane polisi, eve çilingir yardımıyla girdi.

KARISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Evin banyosunda A. A. (33) ve eşi Eda Aydoğan (31) tabancayla başından vurulmuş halde buldu. Eda Aydoğan olay yerinde hayatını kaybederken, kocası A.A. ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, tabancaya incelemek üzere el koydu. Genç kadının cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÇOCUKLARI AKRABALARINA VERİLDİ

Öte yandan çiftin, Ada isminde 7 yaşlarında bir çocukları olduğu ve olay esnasında okulda olduğu bilgisine ulaşıldı. Çocuk, polis ekipleri tarafından okuldan alındıktan sonra savcılık talimatıyla akrabalarına teslim edildi.