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    Kağıthane'de kadın cinayeti: Tartıştığı eşini başından vurdu

    Tartışma yaşadığı eşi Eda Aydoğan'ı evinin banyosunda tabancayla vurarak öldüren cani koca, kendi başına da sıkarak intihar etti.
    • İHA
    • 07.09.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 12:59
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    Kağıthane'de kadın cinayeti: Tartıştığı eşini başından vurdu

    İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, dün öğle saatlerinde duydukları 2 el silah sesi üzerine durumu polise bildirdi.

    Bunun üzerine sesin geldiği daireye gelerek kapıya kurşun isabet ettiğini gören Kağıthane polisi, eve çilingir yardımıyla girdi.

    KARISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

    Evin banyosunda A. A. (33) ve eşi Eda Aydoğan (31) tabancayla başından vurulmuş halde buldu. Eda Aydoğan olay yerinde hayatını kaybederken, kocası A.A. ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, tabancaya incelemek üzere el koydu. Genç kadının cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Kağıthane de kadın cinayeti: Tartıştığı eşini başından vurdu #1

    ÇOCUKLARI AKRABALARINA VERİLDİ

    Öte yandan çiftin, Ada isminde 7 yaşlarında bir çocukları olduğu ve olay esnasında okulda olduğu bilgisine ulaşıldı. Çocuk, polis ekipleri tarafından okuldan alındıktan sonra savcılık talimatıyla akrabalarına teslim edildi.

    Kağıthane de kadın cinayeti: Tartıştığı eşini başından vurdu #2

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