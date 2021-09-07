- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kağıthane'de kadın cinayeti: Tartıştığı eşini başından vurdu
Kağıthane'de kadın cinayeti: Tartıştığı eşini başından vurdu
- İHA
- 07.09.2021 - 12:48
- Güncelleme : 07.09.2021 - 12:59
İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, dün öğle saatlerinde duydukları 2 el silah sesi üzerine durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine sesin geldiği daireye gelerek kapıya kurşun isabet ettiğini gören Kağıthane polisi, eve çilingir yardımıyla girdi.
KARISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Evin banyosunda A. A. (33) ve eşi Eda Aydoğan (31) tabancayla başından vurulmuş halde buldu. Eda Aydoğan olay yerinde hayatını kaybederken, kocası A.A. ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, tabancaya incelemek üzere el koydu. Genç kadının cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ÇOCUKLARI AKRABALARINA VERİLDİ
Öte yandan çiftin, Ada isminde 7 yaşlarında bir çocukları olduğu ve olay esnasında okulda olduğu bilgisine ulaşıldı. Çocuk, polis ekipleri tarafından okuldan alındıktan sonra savcılık talimatıyla akrabalarına teslim edildi.