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    Kağıthane’de kadın hırsızı dövmesi ele verdi

    İranlı iş adamının evinden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 1000 dolar çalan biri kadın iki hırsız polis tarafından yakalandı. Kadının, bacağındaki dövmeden tespit edildiği öğrenildi.
    • 13.06.2022 - 11:38
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    Kağıthane’de kadın hırsızı dövmesi ele verdi

    İstanbul’un Kağıthane ilçesindeki bir rezidansta İran uyruklu iş adamı Muhammed H.F., polise başvurarak evinde bulunan 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 1000 dolar nakit parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

    Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların bina girişinde güvenlik kameralarınca görüntülendiği belirledi.

    Eli kolu dolu bir şekilde çıktı

    Görüntülerde iki şüphelinin bina girişine gelerek güvenlik görevlisini oyaladığı bu sırada kadın hırsızın içeri girdiği görüldü.

    Bir süre sonra eli kolu dolu bir şekilde yeniden görüntüye giren kadın hırsızın, binadan çıkarak uzaklaştığı görüldü.

    Mini eteği ele verdi

    Polis ekipleri olay sırasında mini etek giyen kadın hırsızın bacağında bir dövme olduğunu tespit etti.

    Bu bilgi kullanılarak şüphelinin daha önceden de 22 adet suç kaydı bulunan Hazar M. (23) olduğu tespit edildi.

    Kağıthane’de kadın hırsızı dövmesi ele verdi #1

    18 suç kaydı çıktı

    Şüpheli kadın hırsız kısa sürede gözaltına alındı.

    Şüpheliye yardım eden 30 yaşındaki Hünkar A.'da bir süre sonra yakalandı.

    Hünkar A.'nın da daha önceden 18 suç kaydı olduğu belirlendi.

    Kağıthane’de kadın hırsızı dövmesi ele verdi #2

    Tutuklandılar

    Hırsızlık Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre şüpheliler tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Kağıthane’de kadın hırsızı dövmesi ele verdi #3

    Kağıthane’de kadın hırsızı dövmesi ele verdi #4


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