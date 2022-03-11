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    Kağıthane'de kar nedeniyle yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı

    Gece saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle sabah işlerine gitmek için dışarı çıkanlar ara sokaklardan otomobillerini yola çıkarmak için uzun süre çaba harcadı.
    • DHA
    • 11.03.2022 - 10:01
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    Kağıthane'de kar nedeniyle yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı

    İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle özel saraçlarıyla işe gitmek isteyenler zor anlar yaşadı. Kağıthane ilçesinde ara sokaklarda bir çok kişi yolda kaldı.

    Araçlar patinaj çekerek güçlükle ilerledi. Yolda kalan araçlar ise itilerek çıkarılmaya çalışıldı.

    YAYA VE SÜRÜCÜLER KARLA MÜCADELE ETTİ

    Yolda kalan bir kamyonet kaymaması için tekerine taş koyularak geri geri çıkarıldı. Ana arterlerde bir sorun yaşanmazken ara sokaklarda insanlar güçlükle ilerledi.

    Özellikle dik yokuşlardan inenler duvarları tutarak gitmek zorunda kaldı.

    "BASINDAN ARKADAŞLAR YARDIMCI OLDU ARACIMIZI ÇIKARDIK"

    Yolda kalan Yol Yardım aracı sürücüsü Cemal Duru "Aracı buraya park etmiştim. Geri geri geldim. Baktım yolun altı buz. Ara sokaklar kapalı olduğundan dolayı araba buraya kadar kendi kendine kaydı. Sağ olsun basından arkadaşlar yardımcı oldu. Mahalleli ile aracımızı çıkardık. Hepsine teşekkür ediyorum. Yol yardım aracı yolda kaldı" dedi.

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