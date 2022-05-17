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Kağıthane’de karşılaştığı kuzenini vurdu
- 17.05.2022 - 10:08
Görüntüler geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Kağıthane ilçesinde kayda alındı…
Saat 12.45 sıraları…
Sokakta yürüyen Mehmet Şirin Varışlı, aralarında alacak verecek meselesi olan kuzeni Refik Kılıçarslan (40) karşılaştı.
Ayağından vurdu
Kuzeninin kendisine doğru geldiğini gören Varışlı, konuşmasına fırsat vermediği Refik Kılıçarslan'ı tabancasını çekerek ayağından vurdu.
Saldırgan kuzen, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
Silah sesini duyup, polisi aradılar
Ayağından vurulan Refik Kılıçarslan ise acı içinde yere düşerek yardım bekledi.
Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Refik Kılıçarslan, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kıraathaneye baskın
Olay yerinde incelemelerde bulunan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Varış’lıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda Varış’lının Sultan Selim Mahallesi’ndeki kıraathanede olduğu bilgisini alan polis ekipleri, baskın düzenledi.
Tabancayı çöpe attı, mutfakta saklanmaya çalıştı
Polisin geldiğini gören şüpheli, önce tabancayı çöp kutusuna attı ardından mutfakta giderek saklanmaya çalıştı.
Ekipler ise mutfakta saklanan Mehmet Şirin Varışlı’yı yakalayarak gözaltına aldı.
Saldırgan kuzen tutuklandı
Şahsın üzerinde arama yapan polis ekipleri, bir miktar marihuana ele geçirdi.
Emniyete götürülen Varışlı’nın “uyuşturucu madde kullanmak” ve “tehdit” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
İHA’nın haberine göre ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.