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    Kağıthane'de kasapta çalışan iş arkadaşını öldürdü

    Kasap olan 19 yaşındaki Afgan genç, “Kokuyorsun, diğer tarafta çalış” dediği aynı yaştaki iş arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 13.07.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 10:40
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    Kağıthane'de kasapta çalışan iş arkadaşını öldürdü

    İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki kasapta çalışan 19 yaşındaki Afganistan uyruklu Morad Nader ile Afganistanlı iş arkadaşı Ferhat R. (19) arasında tartışma yaşandı.

    "KOKUYORSUN DİĞER TARAFA GEÇ"

    Gençler ellerindeki bıçaklarla etleri doğradığı esnada Morad Nader yanında çalışan arkadaşı Ferhat R.’ye, “Sen kokuyorsun, diğer tarafta çalış” dedi.

    Bu söze sinirlenen Ferhat R., Morad Nader'le kavgaya tutuştu.

    Kağıthane de kasapta çalışan iş arkadaşını öldürdü #1

    KALBİNDEN BIÇAKLANDI

    Ortalığın bir anda karıştığı olayda eline bıçak geçiren Ferhat R., Nader’i kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan Nader, iş arkadaşları tarafından iş yerinden çıkartılarak araçla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kağıthane de kasapta çalışan iş arkadaşını öldürdü #2

    CİNAYET ANI KAMERADA

    Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Kağıthane'de kasapta çalışan iş arkadaşını öldürdü VİDEO

    KATİL TUTUKLANDI

    Hastane polisinin bilgi vermesi üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bunun üzerine Ferhat R., yakalanarak gözaltına alındı.

    Arkadaşını bıçakladığını itiraf eden Ferhat R., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten adam öldürme” suçundan tutuklandı. Olayda kullanılan bıçak ise polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

    Kağıthane de kasapta çalışan iş arkadaşını öldürdü #3

    Kağıthane de kasapta çalışan iş arkadaşını öldürdü #4

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