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    Kağıthane’de kasiyer, arkadaşlarına çalıştığı pastaneyi soydurdu

    Bir pastaneye gelerek 13 bin lira çalan hırsızlar, kasiyer Hamza D.’nin arkadaşı çıktı. Hamza D., paraya ihtiyacı olduğu için olayı kendisinin planladığını itiraf etti.
    • DHA
    • 20.08.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 13:38
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    Kağıthane’de kasiyer, arkadaşlarına çalıştığı pastaneyi soydurdu

    İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bulunan bir pastaneye gelen eli silahlı 2 kişi, kasiyer Hamza D.’yi etkisiz hale getirerek 13 bin lira çalıp, olay yerinden uzaklaştı.

    Yaşanan olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, Hamza D.’nin tavırlarından şüphelendi.

    Gözaltına alınan kasiyer Hamza D., sorguda paraya ihtiyacı olduğu için arkadaşlarına hırsızlık yaptırdığını itiraf etti.

    2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

    Polis, olaya karışan şahısları gözaltına aldı.

    Kasiyer Hamza D. tutuklanırken, 18 yaşından küçük olan 2 kişi ise serbest bırakıldı.

    Kağıthane’de kasiyer, arkadaşlarına çalıştığı pastaneyi soydurdu #1

    Kağıthane’de kasiyer, arkadaşlarına çalıştığı pastaneyi soydurdu #2

    Kağıthane’de kasiyer, arkadaşlarına çalıştığı pastaneyi soydurdu #3

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