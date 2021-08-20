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- Kağıthane’de kasiyer, arkadaşlarına çalıştığı pastaneyi soydurdu
Kağıthane’de kasiyer, arkadaşlarına çalıştığı pastaneyi soydurdu
Bir pastaneye gelerek 13 bin lira çalan hırsızlar, kasiyer Hamza D.’nin arkadaşı çıktı. Hamza D., paraya ihtiyacı olduğu için olayı kendisinin planladığını itiraf etti.
- DHA
- 20.08.2021 - 13:33
- Güncelleme : 20.08.2021 - 13:38
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bulunan bir pastaneye gelen eli silahlı 2 kişi, kasiyer Hamza D.’yi etkisiz hale getirerek 13 bin lira çalıp, olay yerinden uzaklaştı.
Yaşanan olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, Hamza D.’nin tavırlarından şüphelendi.
Gözaltına alınan kasiyer Hamza D., sorguda paraya ihtiyacı olduğu için arkadaşlarına hırsızlık yaptırdığını itiraf etti.
2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Polis, olaya karışan şahısları gözaltına aldı.
Kasiyer Hamza D. tutuklanırken, 18 yaşından küçük olan 2 kişi ise serbest bırakıldı.