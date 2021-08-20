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Kağıthane’de kasiyer, arkadaşlarına çalıştığı pastaneyi soydurdu

Kağıthane’de kasiyer, arkadaşlarına çalıştığı pastaneyi soydurdu

Bir pastaneye gelerek 13 bin lira çalan hırsızlar, kasiyer Hamza D.’nin arkadaşı çıktı. Hamza D., paraya ihtiyacı olduğu için olayı kendisinin planladığını itiraf etti.