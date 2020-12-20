Önce akaryakıt istasyonundaki kavgaya müdahale eden ekipler, buradaki inceleme sırasında uyuşturucu dolu evi ortaya çıkardı. Baskın sırasında yakalananlardan ikisi tutuklandı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonunda bir grubun kavga ettiği ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine geldiklerinde kavgayı sonlandırarak 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Sefer A. ve Suat K’nın üst aramasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine Genel Bilgi Tarama (GBT) sorguları gerçekleştirildi.

Yapılan sorguda Suat K’nın “resmi belgede sahtecilik” suçundan arandığını ortaya çıktı.

ARAÇ İÇERİSİNDEN ATARKEN YAKALANDI

Olay yerine ilk ulaştıklarında araç içerisinden bir kişinin dışarıya bir madde attığını da gören ekipler, bu kez incelemesini bu yönde sürdürdü.

İran uyruklu olduğu öğrenilen Ramin D.’nin dışarıya attığı maddenin metamfetamin olduğu belirlendi.

20.4 gram uyuşturucuya el koyan polisin gözaltı işlemi uyguladığı sırada yanına gelen bir şahıs, Ramin D.’nin yaşadığı evi ekiplere gösterdi.

Kağıthane’de kavga ihbarına giden polis evde uyuşturucu buldu ViDEO

EKİPLER ZULA EVİNİ BASTI

Bunun üzerine savcılıktan gerekli izinleri alarak harekete geçen Kağıthane Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, Yunus polis ekibi ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde zula evinin olduğu adrese baskın düzenledi.

Baskında içerideki İran uyruklu Yeganeh S. (20), Özbekistan uyruklu Ekhtıborkhan K. (23) ve Özbekistan uyruklu Aızakhon M’yi (23) etkisiz hale getiren ekipler, evi didik didik aradı.

UYUŞTURUCU FIŞKIRDI

Yapılan aramalar esnasında polis elini attığı her yerde adeta uyuşturucu fışkırdı.

Ayakkabı, cüzdan ve çanta içerisinde çok miktarda “ekstazi”, “kubar”, ”metamfetamin”,“bonzai” ve “eroin” ele geçirildi.

Ayrıca koltuk arasına gizlenmiş tabanca, 7 adet fişek ve 1 adet de şarjör bulundu. Hassas terazi ve 200 lira sahte para da ele geçiren polis, ardından aramaları sonlandırdı.

5 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ TUTUKLANDI

Evde bulunan uyuşturucu maddelere, tabancaya, hassas terazi ve paraya el koyan polis, 3’ü kadın 4 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Emniyette ifadeleri alınarak sorgulanan şüpheliler, adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Ramin D. “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 kadın şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca aranması bulunan Suat K. da tutuklandı.