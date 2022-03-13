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    Kağıthane'de kayan otomobil paniğe sebep oldu

    Kar yağışı sonrası buzlanan yolda yokuştan inmeye çalışan otomobil, sokakta eğlenmek isteyen vatandaşlara çarptı. Kaza sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadı.
    • İHA
    • 13.03.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 13.03.2022 - 17:39
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    Kağıthane'de kayan otomobil paniğe sebep oldu

    İstanbul sokakları yoğun yağışların ardından karla kaplandı.

    Buz tutan yollar nedeniyle sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatı.

    Kağıthane ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde seyir halinde olan bir sürücü ise yokuş aşağı inmek isterken kazadan kaçamadı.

    KAYAN ARAÇ YAYALARA ÇARPTI

    Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, 4 araca ve sokaktaki vatandaşlara çarptıktan sonra yol kenarına düşerek askıda kaldı.

    Kaza anı kameralara yansırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

    Kağıthane'de kayan otomobil paniğe sebep oldu ViDEO

    Kağıthane de kayan otomobil paniğe sebep oldu #1

    Kağıthane de kayan otomobil paniğe sebep oldu #2

    Kağıthane de kayan otomobil paniğe sebep oldu #3

    Kağıthane de kayan otomobil paniğe sebep oldu #4


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