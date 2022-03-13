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Kağıthane'de kayan otomobil paniğe sebep oldu

Kağıthane'de kayan otomobil paniğe sebep oldu

Kar yağışı sonrası buzlanan yolda yokuştan inmeye çalışan otomobil, sokakta eğlenmek isteyen vatandaşlara çarptı. Kaza sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadı.