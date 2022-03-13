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- Kağıthane'de kayan otomobil paniğe sebep oldu
Kağıthane'de kayan otomobil paniğe sebep oldu
Kar yağışı sonrası buzlanan yolda yokuştan inmeye çalışan otomobil, sokakta eğlenmek isteyen vatandaşlara çarptı. Kaza sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadı.
- İHA
- 13.03.2022 - 16:42
- Güncelleme : 13.03.2022 - 17:39
İstanbul sokakları yoğun yağışların ardından karla kaplandı.
Buz tutan yollar nedeniyle sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatı.
Kağıthane ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde seyir halinde olan bir sürücü ise yokuş aşağı inmek isterken kazadan kaçamadı.
KAYAN ARAÇ YAYALARA ÇARPTI
Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, 4 araca ve sokaktaki vatandaşlara çarptıktan sonra yol kenarına düşerek askıda kaldı.
Kaza anı kameralara yansırken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Kağıthane'de kayan otomobil paniğe sebep oldu ViDEO