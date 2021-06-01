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    Kağıthane’de kaza: Otomobil yan yattı

    Takla atan otomobilden sürücü kendi imkanları ile çıktı. Kaza nedeni ile Okmeydanı-TEM bağlantı yolunda, uzun araç kuyrukları oluştu.
    • DHA
    • 01.06.2021 - 09:02
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 09:08
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    Kağıthane’de kaza: Otomobil yan yattı

    İstanbul Kağıthane’de, Murat Mustafa Bostanoğlu isimli sürücü otomobili ile Okmeydanı'ndan TEM istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Yoldan çıkan otomobil, bariyerlere çarptı.

    Sürücü, çarpmanın etkisi ile yan yatan otomobilden kendi imkanları ile çıktı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

    Kazayı herhangi bir yara almadan atlatan sürücünün üşüdüğünü söylemesi ile bir itfaiye eri kendi montunu kazazedeye verdi.

    Kağıthane’de kaza: Otomobil yan yattı #1

    Kağıthane’de kaza: Otomobil yan yattı VİDEO

    ŞERİT KAPATILDI

    Okmeydanı TEM bağlantı yolu TEM istikametine bir şerit trafiğe kapandı.

    Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

    Kağıthane’de kaza: Otomobil yan yattı #2

    Kağıthane’de kaza: Otomobil yan yattı #3

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