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    Kağıthane’de, kazadan sonra sağlam kalan domatesleri ayıkladı

    Çağlayan’da yokuşta kayan sebze ve meyve yüklü kamyonet, bir otomobilin üzerine devrildi. Kazadan sonra kamyonet sürücüsü, sağlam kalan domatesleri ayıklamaya çalıştı.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 12:29
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 12:40
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    Kağıthane’de, kazadan sonra sağlam kalan domatesleri ayıkladı

    İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, saat 07.00 sıralarında yokuş çıkmakta olan Kamuran Tikmur idaresindeki kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

    Kaymaya başlayan sebze ve meyve yüklü kamyonet, park halindeki bir cipe çarptıktan sonra, Şakir Taş’a ait olduğu öğrenilen otomobilin üzerine devrildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sürücü vatandaşların yardımıyla aracın içinden çıkarılırken, kısa sürede gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı.

    Timur, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

    Kağıthane’de, kazadan sonra sağlam kalan domatesleri ayıkladı VİDEO

    KAMYONET VİNÇ İLE KALDIRILDI

    Öte yandan kamyonetin kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı.

    Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

    Vincin gelmesinin ardından kamyonet kaldırıldı.

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    SAĞLAM KALAN DOMATESLERİ AYIKLADI

    Kamyonetin kasasından sebze ve meyveleri indiren sürücü ve arkadaşları ise sağlam kalan domatesleri ayıkladı.

    Çalışmaların ardından kamyonet, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

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