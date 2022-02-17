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    Kağıthane'de kimlik kontrolünden kaçış kamerada

    Ruhsatsız silah bulundurmak suçundan para cezası bulunan bir şahıs, kimlik kontrolü sırasında yakalanmamak için izini kaybettirdi. Polis ekipleri şüpheliyi 1 gün sonra yakaladı.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 15:47
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    Kağıthane'de kimlik kontrolünden kaçış kamerada

    Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, dün saat 01.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi Ergün Sokak'ta şüphe üzerine bir araca durdurdu.

    Araçtaki 3 kişi ile yoldan geçen bir kişiye kimlik kontrolü yapan ekipler, şüphelilerin üst aramasını da yaptı.

    ARAMA SIRASINDA KAÇMAYA BAŞLADI

    Kontrol esnasında şüphelilerden biri hızla koşarak kaçınca polis de peşinden koştu. Gecenin karanlığından faydalanan şahıs bir süre sonra ise ortadan kayboldu. Yaşanan anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Kağıthane de kimlik kontrolünden kaçış kamerada #1

    ERTESİ GÜN YAKALANDI

    Kaçan şüpheli ertesi gün Kağıthane Sokullu Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

    PARA CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Cem Özmen olduğu tespit edilen şahsın, "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan mahkemece kesinleşmiş 300 lira cezası olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen şüpheli işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Kağıthane de kimlik kontrolünden kaçış kamerada #2

    Kağıthane de kimlik kontrolünden kaçış kamerada #3


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