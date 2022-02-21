Kağıthane’de kiralık araçla 4 araca çarpıp kaçtı

Kiralık bir araçla çıkmaz sokağa giren genç sürücü, manevra yaptığı esnada park halindeki 4 araca çarparak takla attı. Yaşananlar kameralara yansırken, araçtan sürünerek çıkan sürücü yakalandı.

14 Şubat tarihinde 34 HG 3762 plakalı kiralık otomobilin sürücüsü genç, İstanbul’un Kağıthane ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde bir çıkmaz sokağa girdi.

Yolun bittiğini gören sürücü geri manevra yaparak, sokak içerisinde dönmek istedi.

Saat 22.30 sıralarında sürücü aracıyla park halindeki 34 GJ 4197 plakalı otomobile çarptı.

İKİ KADIN DURDURMAYA ÇALIŞTI

Araçtan inen genç hasarı görünce, manevra yaparak kaçmaya yeltendi.

Ancak sesleri duyan iki kadın aşağıya inerek genci durdurmaya çalıştı.

TAKLA ATTI

Uyarılara aldırış etmeyen genç, manevraya devam ederek zarar verdiği araca bir kez daha çarptı.

Bir türlü durdurulamayan sürücü, park halindeki 34 RG 3817, 34 EPG 606 ve 34 BNS 980 plakalı araçlara çarparak takla attı.

ŞOKU ATLATTIKTAN SONRA KAÇTI

Ters dönen aracın içerisinde sürünerek çıkan genç, bir süre vatandaşlarla birlikte araca baktı.

Kazanın şokunu atlatan sürücü ardından olay yerinden kaçtı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Yapılan çalışma sonrasında polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tuttu.

POLİS YAKALADI

Takla atan araç ise vinç yardımıyla kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.

Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, aracın ait olduğu firma yetkililerine ulaşarak, kiralanan kişinin kimliğini tespit etti.

Olay yerinden kaçan sürücü kısa sürede yakalandı.