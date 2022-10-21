Kağıthane'de kırtasiyeci öğrencileri darbetti

Okuldan çıkışında iş yerinin önünden geçen öğrencileri, ses çıkardıkları gerekçesiyle döven zanlı, tutuklandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, geçen cuma günü öğle saatlerinde okuldan çıkan 10 yaşındaki iki çocuk, kırtasiye önünden geçerken akıllara durgunluk veren bir olay yaşadı.

İki öğrenci, cadde üzerindeki kırtasiyenin önüne geldiklerinde kırtasiyeci İsa Ö. tarafından zorla iş yerine sokuldu.

Kırtasiyeci, çocukların kafalarına vurarak dövmeye başladı. Çocukları dakikalarca döven kırtasiyeci, belli bir süre sonra pes etti.

O anlar kayıt altına alındı

Saldırganın çocukları darbettiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane'de kırtasiyeci gürültü yapan çocukları dövdü VİDEO

Ekipler saldırganı yakaladı

Çocukların olayı ailelerine anlatmaları üzerine durum, polis ekiplerine bildirildi.

Ekipler, kırtasiyenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra çocukları döven İsa Ö.'yü gözaltına aldı.

Gürültü iddiasıyla dövdü

İsa Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, çocukları, dükkanın önündeki malzemelerle oynadıkları ve gürültü yaptıkları için dövdüğünü söylediği öğrenildi.

Şüpheli tutuklandı

DHA'nın haberine göre, İsa Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme sonucu, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.





