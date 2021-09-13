Bir süredir takip altında olan koltuk değnekli cezaevi firarisi kadının evine, polisler uyuşturucu operasyonu yaptı. Torba tutan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süredir peşinde oldukları koltuk değneği kullanan cezaevi firarisi kadının peşine düştü.

Ekipler, bir torbacının sokakta uyuşturucu madde sattığı ihbarını aldı.

İhbarı değerlendiren polis ekipleri, önceki gün saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Gülhan Sokak üzerine geldiğinde kadının yanına gelen bir şahsa para karşılığında uyuşturucu madde verdiğini gördü.

ÜSTÜNDEN KENEVİR ÇIKTI

Bunun üzerine polis ekipleri, uyuşturucuyu satın alan 41 yaşındaki Evren Ç.’yi yakaladı. Şahsın yapılan üst aramasında bir miktar kenevir ele geçirildi. Bunun üzerine şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kağıthane'de koltuk değnekli firari torbacı kadın yakalandı ViDEO







KOLTUK DEĞNEKLİ KADIN TORBACININ EVİNE OPERASYON

Çalışmalar kapsamında kadını takibe devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadının Menzil Sokak üzerindeki bir binanın önünde oturduğunu gördü.

9 FARKLI SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Binanın ikinci katında oturduğu tespit de edilen kadının yanına giden polis ekipleri, üst aramasını yaptığı esnada iki parça madde ve paraları yere attı.

Emniyette 9 farklı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi Tülay T.’nin (50) gözaltına alınmasının ardından polis ekipleri, koçbaşıyla kapısını kırarak daireye baskın düzenledi. Evi her tarafını didik didik arayan Kağıthane polisi, toplamda 777 gram marihuana, bir miktar taş kokain, ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek, 3 adet hassas terazi ve presleme makinesi ele geçirildi. Operasyon anı ve aramalar ise kameralara yansıdı.

8 YIL 4 AYLIK HAPİS CEZASINDAN FİRAR ETTİ

Öte yandan, gözaltına alınan torbacı Tülay T.’nin 8 farklı suçtan mahkemece aranmasının olduğu ve 8 yıl 4 ay ise kesilmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Ele geçirilen malzemelerle birlikte Sadabad Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen Tülay T., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evren Ç. ise “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.



