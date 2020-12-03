Bina boşluğuna düşen otomobili kurtarma çalışmaları sürerken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Kağıthane ilçesine bağlı Atılgan Sokak'ta Erdem Yaşar'ın kontrolünde olan araç, sokağa girdiği esnada kontrolden çıktı.

Savrulmaya başlayan araç sokakta bulunan demir korkulukları kırıp, bina ile istinat duvarı arasına bulunan 10 metrelik boşluğa düştü.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Olayı duyan vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastanede tedavi altına aldı.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri arabayı çıkartmak için çalışma başlattı.

ELEKTRİK KABLOLARI TEHLİKE YARATTI

Bina boşluğundan çıkarılan otomobil, bu sefer de sokak ortasında bulunan elektrik kablolarına değme tehlikesi yaşattı.

Ekipler tarafından aşağı indirilen araç, daha sonra boş bir yere bırakıldı. Kaza sonucu yıkılan demirlerin yerine ise Belediye ekipleri tarafından geçici önlem alındı.

Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobil, apartman boşluğuna düştü ViDEO

"DEPREM ZANNETTİK"

Mehmet Salih Güney, ”Biz içerde oturuyorduk. Büyük bir gürültüyle sarsılıp dışarı çıktık. Sonra demirlerin olmadığını fark ettim. Baktım aşağıda araba var. Arabanın içinde de bir çocuk vardı. Sürücünün durumu iyiydi, ambulansla hastaneye gönderdik. Şu anda arabayı çıkarmak uğraşıyoruz. Çok büyük bir gürültüydü acayipti, biz deprem zannettik." dedi.