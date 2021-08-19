Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkıp aydınlatma direklerine çarparak takla attı. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Anadolu Caddesi'nde Nurullah Hüseyin Damlayıcı'nın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıktı.

Kaldırımda aydınlatma direğine çarpan araç daha sonra ise takla attı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Takla attıktan sonra sürüklenen otomobil başka bir aydınlatma direğine daha çarparak durabildi. Sürücü Damlayıcı araç içinde sıkışırken, kazayı görenler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Damlayıcı, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kağıthane'de kontrolden çıkan otomobil takla attı VİDEO



KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ve sonrası güvenlik kamerasına yansırken, aynı yönde eğitim gören sürücü adayının da kazadan şans eseri kurtulduğu görüldü.