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    Kağıthane’de kuaför görünümlü kıraathaneye baskın

    Kuaför dükkanının içerisinde sürgülü bir kapı aracılığı ile kıraathaneye giriş olduğunu fark eden ekipler dükkana baskın düzenledi.
    • İHA
    • 06.03.2021 - 12:41
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    Kağıthane’de kuaför görünümlü kıraathaneye baskın

    Koronavirüs ile mücadele kapsamından, denetim çalışmaları devam ediyor…

    Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler yaptı.

    İHBAR EDİLDİ

    Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan bir erkek kuaförünün içerisinden bir kıraathaneye geçiş yapılarak oyun oynandığını ihbarını alan ekipler harekete geçti.

    Kağıthane polisi, kuaförden 4 kişinin çıktığını belirledi.

    BASKIN DÜZENLENDİ

    Kuaförün içerisinde bulunan açık sürgülü kapıdan, kıraathaneye geçildiği tespit edildi.

    Ekipler, sürgülü kapıdan geçerek baskın düzenledi.

    ALKOL ŞİŞELERİ GÖRÜLDÜ

    Baskın sırasında, içeride 5 kişi bulunduğu görüldü.

    Ayrıca, masa üzerinde ve altında içilmeye hazır açık vaziyette alkol şişeleri olduğu görüldü.

    İŞLEM YAPILDI

    Koronavirüs tedbirlerine uymayan şahıslar hakkında işlem yapıldı.

    PARA CEZASI VERİLDİ

    5 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" suçundan toplamda 17 bin 345 lira idari para cezası verildi.

    İstanbul’da kuaför görünümlü kıraathaneye baskın VİDEO

    KAMERALARA YANSIDI

    Baskın anları anbean kameralara yansıdı.

    Kağıthane’de kuaför görünümlü kıraathaneye baskın #1

    Kağıthane’de kuaför görünümlü kıraathaneye baskın #2

    Kağıthane’de kuaför görünümlü kıraathaneye baskın #3

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