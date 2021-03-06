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Kağıthane’de kuaför görünümlü kıraathaneye baskın

Kağıthane’de kuaför görünümlü kıraathaneye baskın

Kuaför dükkanının içerisinde sürgülü bir kapı aracılığı ile kıraathaneye giriş olduğunu fark eden ekipler dükkana baskın düzenledi.