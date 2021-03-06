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- Kağıthane’de kuaför görünümlü kıraathaneye baskın
Kağıthane’de kuaför görünümlü kıraathaneye baskın
- İHA
- 06.03.2021 - 12:41
Koronavirüs ile mücadele kapsamından, denetim çalışmaları devam ediyor…
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler yaptı.
İHBAR EDİLDİ
Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan bir erkek kuaförünün içerisinden bir kıraathaneye geçiş yapılarak oyun oynandığını ihbarını alan ekipler harekete geçti.
Kağıthane polisi, kuaförden 4 kişinin çıktığını belirledi.
BASKIN DÜZENLENDİ
Kuaförün içerisinde bulunan açık sürgülü kapıdan, kıraathaneye geçildiği tespit edildi.
Ekipler, sürgülü kapıdan geçerek baskın düzenledi.
ALKOL ŞİŞELERİ GÖRÜLDÜ
Baskın sırasında, içeride 5 kişi bulunduğu görüldü.
Ayrıca, masa üzerinde ve altında içilmeye hazır açık vaziyette alkol şişeleri olduğu görüldü.
İŞLEM YAPILDI
Koronavirüs tedbirlerine uymayan şahıslar hakkında işlem yapıldı.
PARA CEZASI VERİLDİ
5 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" suçundan toplamda 17 bin 345 lira idari para cezası verildi.
İstanbul’da kuaför görünümlü kıraathaneye baskın VİDEO
KAMERALARA YANSIDI
Baskın anları anbean kameralara yansıdı.