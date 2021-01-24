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Kağıthane'de kumar oynayan 16 kişiye, 55 bin lira ceza kesildi

Kağıthane'de kumar oynayan 16 kişiye, 55 bin lira ceza kesildi

Daha önce mühürlenen ve tekrar kumar oynatıldığı iddia edilen iş yerine yapılan baskında 16 şahsa, 55 bin 504 lira para cezası uygulandı.