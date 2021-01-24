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    Kağıthane'de kumar oynayan 16 kişiye, 55 bin lira ceza kesildi

    Daha önce mühürlenen ve tekrar kumar oynatıldığı iddia edilen iş yerine yapılan baskında 16 şahsa, 55 bin 504 lira para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 24.01.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 18:22
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    Kağıthane'de kumar oynayan 16 kişiye, 55 bin lira ceza kesildi

     

    İstanbul Kağıthane'ye bağlı Gürsel Mahallesi'nde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı yönünde ihbar yapıldı.

    Polis ekipleri, bilgi üzerine önceki gün saat 20.00'de harekete geçti.

    PARA CEZASI UYGULANDI

    Yapılan ani baskında oyun oynadıkları tespit edilen 16 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 maddesi gereğince toplam 55 bin 504 lira para cezası uygulandı.

    DAHA ÖNCE MÜHÜRLENDİ

    İş yerinin, 07 Ocak günü mühürlendiği ve mührün bozularak ruhsatsız olarak faaliyete devam ettiği tespit edildi.

    MÜHRÜ BOZDULAR

    İş yeri sahibi S.D. hakkında “Mühür Bozma" suçundan işlem yapıldı. İş yeri tekrar mühürlendi.

    Kağıthane'de kumar oynayan 16 kişiye, 55 bin lira ceza kesildi VİDEO

    Kağıthane de kumar oynayan 16 kişiye, 55 bin lira ceza kesildi #1

    Kağıthane de kumar oynayan 16 kişiye, 55 bin lira ceza kesildi #2

    Kağıthane de kumar oynayan 16 kişiye, 55 bin lira ceza kesildi #3

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