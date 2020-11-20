Kağıthane'de kurşun yağdıran maganda tutuklandı

Geri manevra yaptığı sırada kendisine çarpan minibüs sürücüsüne saldırarak tabancayla ateş açan maganda, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane Sanayi Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde dün saat 16.40 sıralarında depodan mal aldıktan sonra yola çıkmak üzere kapalı kasa minibüsle geri manevra yapan Faruk Sadi, bir motosiklete çarpmıştı.

Minibüsün arkasından geçmeye çalışan motosikletin 24 yaşıdaki sürücüsü Fatih D.'yi yere savuran kazada Fatih D., ayağa kalkarak Sadi’nin üzerine yürümüş, çıkan kavgada Sadi’ye yumruk ve tekmelerle vurmaya başlamıştı.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Sadi’nin de karşılık vermesi üzerine devam eden kavgada vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılmış ancak Sadi minibüse binip olay yerinden ayrılacağı esnada Fatih D., aracın arkasından tabancayla birkaç el ateş açmıştı.

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EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Olayın ardından yaşananları evinin balkonundan gören o esnada izinli olan bir polis memuru aşağıya inerek Fatih D.’yi kıskıvrak yakalamıştı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edilen Fatih D. ve Faruk Sadi, Sanayi Polis Merkezi Amirliğine götürülmüştü.





MOTOSİKLETLİ MAGANDA TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan ve çeşitli suçlardan 24 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Fatih D. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



