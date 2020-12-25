Kağıthane’de kuyumcuya gelen soyguncu, çalışanı ve komşu esnafı bıçakladı

Kağıthane’de kuyumcuya gelen soyguncu, çalışanı ve komşu esnafı bıçakladı

Soygun için geldiği kuyumcuda esnaf ile arasında arbede çıkan şüpheli, bölgedeki vatandaşların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Sultan Selim Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına giren hırsız Hikmet T., kuyumcu Şenol Çolak'a bıçak çekerek altınları istedi.

Soyguncuya karşı koyan kuyumcu Şenol Çolak, bir süre sonra Hikmet T.'nin saldırısına uğradı.

YARDIMA GELEN ESNAFA DA SALDIRDI

Karnından ve boğazından yaralanan Çolak'ın yardımına koşan komşu esnaf, saldırganı içeride sıkıştırdı. Yardıma gelen Kadir Uzun da hırsız tarafından bıçaklandı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çevredeki vatandaşların da yardıma koşması üzerine Hikmet T. yakalanarak dışarı çıkarıldı. Vatandaşlar yakaladığı saldırganı polise teslim ederken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ağır yaralan kuyumcu ve onu kurtarmaya çalışırken yaralan Kadir Uzun, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen kuyumcunun eşi gözyaşlarına boğulurken, polis olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlattı.