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- Kağıthane’de kuyumcuya gelen soyguncu, çalışanı ve komşu esnafı bıçakladı
Kağıthane’de kuyumcuya gelen soyguncu, çalışanı ve komşu esnafı bıçakladı
- İHA
- 25.12.2020 - 14:30
- Güncelleme : 25.12.2020 - 14:42
İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Sultan Selim Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına giren hırsız Hikmet T., kuyumcu Şenol Çolak'a bıçak çekerek altınları istedi.
Soyguncuya karşı koyan kuyumcu Şenol Çolak, bir süre sonra Hikmet T.'nin saldırısına uğradı.
YARDIMA GELEN ESNAFA DA SALDIRDI
Karnından ve boğazından yaralanan Çolak'ın yardımına koşan komşu esnaf, saldırganı içeride sıkıştırdı. Yardıma gelen Kadir Uzun da hırsız tarafından bıçaklandı.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Çevredeki vatandaşların da yardıma koşması üzerine Hikmet T. yakalanarak dışarı çıkarıldı. Vatandaşlar yakaladığı saldırganı polise teslim ederken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul’da kuyumcuda bıçaklı kavga
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Ağır yaralan kuyumcu ve onu kurtarmaya çalışırken yaralan Kadir Uzun, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen kuyumcunun eşi gözyaşlarına boğulurken, polis olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlattı.