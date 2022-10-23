Kağıthane'de, laf attığı kardeşleri darbeden saldırgan tutuklandı

Taksi bekledikleri sıra 2 kız kardeşe laf attıktan sonra öldüresiye darbettiği tespit edilen Fırat S., tutuklandı.

İstanbul’da, cumartesi günü akşam saatlerinde Şişli Nişantaşı’nda bir mekanda eğlenen Yeliz Sarıgül Kılıç (21) ve ablası Elif Kılıç (28), sabaha karşı mekandan çıkıp bir taksiye bindi.

Kağıthane’de rezidansta yaşayan kız arkadaşlarının bulunduğu binanın önünde inen kardeşler, arkadaşlarına gitmekten vazgeçti.

Kaldırımda yürüyen kardeşler Beşiktaş’a dönmek için taksi beklerken bir otomobilden kızlara sözlü tacizde bulunuldu. Kızların karşılık vermesi üzerine şahıs araçtan inen şahıs, Yeliz Sarıgül Kılıç’a tekme ve yumruklarla saldırdı. Yeliz Sarıgül Kılıç bayılarak yere düşerken, Elif Kılıç’a vurup yerde sürükleyen saldırgan geldiği araca binip kayıplara karıştı.

Olayın ardından kardeşlerin yerde olduğunu gören bir sürücü, onları aracına aldıktan sonra Eyüpsultan Rami’deki özel bir hastaneye götürdü. Yeliz Sarıgül Kılıç’ın dudağına burada 20 dikiş atıldı.

Kamera görüntüleri mercek altına alındı

Kardeşlerin akşam saatlerinde darp raporuyla birlikte Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayet bulunmasının ardından, Sadabad Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı Suç Araştırma Bürosu polisleri harekete geçti.

Cadde üzerindeki güvenlik kameralarının görüntüleri mercek altına alındı. Görüntülerde kardeşlerin kaldırımda beklediği esnada aracın yaklaştığı ve yaşanan tartışmanın ardından şahsın araçtan inerek genç kızlara saldırdığı, vatandaşların araya girerek kardeşleri kurtardığı ve saldırganın kaçtığı anlar yer aldı.

Araç kiralık çıktı

Yüzlerce saat görüntü izleyen polis ekipleri, aracın Şişli Kuştepe semtinden geldiğini ve plakasının 16 AOE 919 olduğunu ve aracın kiralık olduğunu belirledi.

Polis firmayla yaptığı görüşmede aracın olay saati aralığında Semih K. (26) tarafından kiralandığını, zanlının Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi’nde yaşadığını tespit etti. Semih K., şahsı sokakta kıskıvrak yakalandı.

Olayı gerçekleştiren şahsın Fırat S. (25) olduğunu tespit eden Sadabad Polis Merkezi Amirliği polisleri, şahsı aynı sokak üzerinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Cezaevine gönderildi

Emniyette kasten yaralama ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından kaydı bulunan Fırat S.’nin şüpheli olarak ve otodan hırsızlık suçundan kaydı bulunan Semih K.’nın ise tanık olarak ifadesi alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Fırat S., çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sosyal medyadan gördü, gittiği yere kadar takip etti

Saldırgan Fırat S.’nin darbttiği Yeliz Sarıgül Kılıç’ı uzun süredir sosyal medya üzerinden takip ettiği ve takıntı haline getirdiği, sosyal medyayı aktif kullandığı öğrenilen genç kızın olay günü Nişantaşı’ndaki eğlence mekanından yer bildirimi yaptığı, bunu gören Fırat S.’nin de araç kiralayarak genç kızı ve ablasını mekan çıkışından itibaren takibe aldığı bilgisine ulaşıldı.