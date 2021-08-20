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    Kağıthane'de 'martı' çalan hırsızlar yakalandı

    Martı olarak bilinen elektrikli scooterlardan birinin çalınmasıyla birlikte yapılan ihbarın ardından Yunus Timleri, hırsızları yakaladı.
    • İHA
    • 20.08.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 10:23
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    Kağıthane'de 'martı' çalan hırsızlar yakalandı

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde bir sokak içerisinde dolanan iki şahıs, kullanıcısı tarafından kilitlenmiş elektrikli scooter martıyı gözüne kestirerek takibe aldı.

    Akşam saatlerinde sokakta kimsenin kalmadığını gören şahıslar, scooterın kilidini sert bir cisimle kırarak, üzerine binip kaçtı.

    GÜVENLİK, UYARIYLA BİRLİKTE POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

    Park halinde kilitli halde bulunan scooterın kilidine sert bir cisimle vurulduğu ve kilit sisteminde sorun olduğu uyarısını alan güvenlik görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Yunus Timleri, sokak içerisinde incelemelerde bulunduktan sonra şahısların kimliklerini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

    Kağıthane de martı çalan hırsızlar yakalandı #1

    HIRSIZLAR KISKIVRAK YAKALANDI

    Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızların A.K. ve B.G. isimli şahıslar olduğunu ve çocukların scootera binerek olay yerinden kaçtığını tespit etti.

    Scooterın GPS kayıtlarını inceleyen Kağıthane Devriye Ekipler amirliğine bağlı Yunus Timleri, hırsızların Ecdat Sokak içerisinde olduğunu belirledi. Sokak içerisinde devriye atan ekipler, A.K. ve B.G.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

    Kağıthane de martı çalan hırsızlar yakalandı #2

    ELEKTRİKLİ SCOOTERIN ÇALINMA ANI KAMERADA

    Kağıthane’de iki çocuğun elektrikli scooterı çaldığı ve üzerine binerek kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, çocukların elektrikli scooterın kilidini kırdıktan sonra bir müddet sokakta oyalandığı daha sonra isi üzerine binerek kaçtıkları görülüyor.

    Kağıthane de martı çalan hırsızlar yakalandı #3

    Kağıthane de martı çalan hırsızlar yakalandı #4

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