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Gece saatlerinde park halindeki bir otomobilin camının kırarak içerisine giren maskeli 2 hırsız, 3 dakika içerisinde aracın teybini çalarak kayıplara karıştı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde gece saatlerinde araçla dolaşan maskeli iki hırsız, park halindeki araçları incelemeye başladı.

Bir süre sonra bir aracın yanında duran hırsızlardan biri, araçtan inerek otomobilin arka camını kırdı.

Arka kapısını açarak aracın içerisine giren hırsızın, ön kapıyı açmasının ardından diğer hırsız da içerisine girdi.

Kağıthane’de maskeli hırsızlar lüks aracın teybini çaldı ViDEO

BİRİ GÖZLEDİ DİĞERİ TEYBİ ÇALDI

Hırsız ardından aracın içerisindeki teybi sökmek için çalışmalara başladı. Diğer hırsızın gözcülük yaptığı olayda, aracın içerisindeki şüpheli, yaklaşık 3 dakika içerisinde teybi söktü, araçtan çıktı. Geldikleri araca binen hırsızlar ardından geri manevra yaparak kayıplara karıştı.

Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.