Kağıthane'de meydan savaşı gibi kavga

Kağıthane'de meydan savaşı gibi kavga

Yabancı uyruklu 25 kişi sopalarla birbirine saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga, kameralara yansıdı.

İstanbul Kağıthane'deki Çeliktepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arsada yaşandı.

İddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 grup, karşı karşıya geldi.

SOPALARLA VURDULAR

Yaklaşık 25 kişi birbirlerine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırdı.

Dakikalarca birbirine saldıranlar arasında, aldıkları darbeler sonucu yaralananlar oldu.

POLİS GELMEDEN KAYBOLDULAR

Saldırganlar, polis ekipleri gelmeden olay yerinden ayrıldı.

Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüde, bir kişinin kavga eden kişilere "Vurun" diye bağırdığı duyuluyor.

Kağıthane'de meydan savaşı gibi kavga

















