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    Kağıthane'de meydan savaşı gibi kavga

    Yabancı uyruklu 25 kişi sopalarla birbirine saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga, kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 22.11.2021 - 12:45
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 12:49
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    Kağıthane'de meydan savaşı gibi kavga

    İstanbul Kağıthane'deki Çeliktepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arsada yaşandı.

    İddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 grup, karşı karşıya geldi.

    SOPALARLA VURDULAR

    Yaklaşık 25 kişi birbirlerine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırdı.

    Dakikalarca birbirine saldıranlar arasında, aldıkları darbeler sonucu yaralananlar oldu.

    POLİS GELMEDEN KAYBOLDULAR

    Saldırganlar, polis ekipleri gelmeden olay yerinden ayrıldı.

    Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Görüntüde, bir kişinin kavga eden kişilere "Vurun" diye bağırdığı duyuluyor.

    Kağıthane'de meydan savaşı gibi kavga

    Kağıthane de meydan savaşı gibi kavga #1

    Kağıthane de meydan savaşı gibi kavga #2

    Kağıthane de meydan savaşı gibi kavga #3

    Kağıthane de meydan savaşı gibi kavga #4

    Kağıthane de meydan savaşı gibi kavga #5

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