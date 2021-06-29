Ters yöne giren minibüs, Ömer Çetin idaresindeki motosiklete çarptı. Çetin, minibüs şoförü tarafından kafasına murç ile vurularak darbedildi.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde evine gitmekte olan motosiklet sürücüsü Ömer Çetin (24), ters yönden gelen Abubekir M. (57) idaresindeki kapalı kasa minibüsle çarpıştı.

Çetin, çarpmanın şiddeti ile savrularak yere düştü.

Abubekir M., aracından inerek çeşitli yerlerinden yaralanan Çetin’i, “Motosikletliler hepiniz böylesiniz, sizi dövmek lazım.” diyerek darbetmeye başladı.

KAFALARINA DEFALARCA VURDU

Çetin’in karşılık vermesi ile tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Kavganın ardından Abubekir M., aracına binerek oğlu Fatih M. ile telefonda görüştü.

Ardından, cadde üzerindeki depodan eline murç alarak Çetin’in kafasına defalarca vurdu.

Kavga, vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı.

Kağıthane’de minibüs şoförü, motosiklet sürücüsünü murç ile darbetti ViDEO

KAMERAYA YANSIDI

Olay anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Başından yaralanan Çetin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan aracına binerek olay yerinden kaçtı.

Olay yerine sevk edilen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahitlerin ifadelerine başvurdu.

7 DİKİŞ ATILDI

Güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı.

Tedavi altına alınan Çetin’in başına 7 dikiş atıldı.

Ekipler, zanlıyı yakalamak için Çetin’in ifadesine başvurdu.

Plakası tespit edilen aracın sürücüsü gözaltına alınarak Sadabad Polis Merkezi Amirliği’ne sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

“GÖZÜME YUMRUK ETTİ”

Ömer Çetin, yaşadığı olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Ben buradan geliyordum, transit model bir araç ters yöne girmek için hızlıca geçti ve bana vurdu. Bana vurduktan sonra ben yere düştüm ve ona, ‘Ters yöne girdin, dikkat eder misin?’ dedim.

Bana direkt olarak, ‘siz motorcular hepiniz dayağı hak ediyorsunuz’ dedi. ‘Neden böyle bir şey söyledin, yardım etmen lazım.’ dediğimde ise ‘Sen ne diyorsun?’ diyerek ana avrat küfretti ve gözüme yumruk attı.





“DENGEMİ KAYBEDEREK AŞAĞIYA DÜŞTÜM”

Sonra burada boğuşmaya başladık. O aşağıya, ben yukarı derken kalktım motorumun yanına gittim. Tam motorumu kaldırırken eline aldığı murçla arkamdan kafama 2-3 sefer vurdu.

Benim kafa açıldı ve dengemi kaybederek aşağıya düştüm. Sonra can havliyle kaçarken arkamdan birkaç kez daha vurdu. Tekrardan küfretmeye başladı ve o esnada oğlu geldi.

Bağrıştık falan adamlar onları burada zor tuttu. Adam yüzde 100 suçlu, hakkımızı hukuki yönden alacağız.

“DAVAYI BEKLİYORUZ”

Olayın ardından darp raporu alarak emniyete başvuruda bulundum. Şahsı gözaltına almışlar ancak ertesi gün serbest bırakılmış. Avukatımızla konuşup süreci başlattık ve davayı bekliyoruz.

“DUR KALBİM VAR DİYEREK DURMAMI İSTEDİ”

Ayrıyeten yeni aldığım cep telefonuma da vurdu ve kullanılamaz hale geldi. Motorumun da maddi değeri yüksekti onda da masraflar var. Kafama 7 adet dikiş atıldı, kollarımda ve bacaklarımda darp izleri var. Hakkımızı savunacağız, kavga esnasında hem kendisi saldırdı hem ‘dur kalbim var’ diyerek durmamı istedi.

“SEN BURADAN SAĞ ÇIKABİLECEĞİNİ Mİ SANDIN”

Tabi insanın gözünün önüne babası geliyor, ben bıraktım onu sonra gitti murçu aldı ve vururken de ‘sen buradan sağ çıkabileceğini mi sandın?’ diyerek kafama vuruyor. Ondan sonra ben her şeyi hayal meyal hatırlıyorum. Şahsın ceza almasını talep ediyoruz.”