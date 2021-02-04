Kağıthane'de motordan düşen gencin aracın altına girdiği anlar

Kağıthane’de seyir halindeyken dengesini kaybederek yere savrulan 17 yaşındaki motosikletli genç, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Karşı yönden gelen aracın altına girerek ağır şekilde yaralandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Cendere Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, motosikletine binen 17 yaşındaki Selman D., Sütlüce istikametine seyretmeye başladı.

Genç sürücü, cadde üzerinde seyrettiği esnada dengesini kaybetmesi sonucu gidon hakimiyetini kaybetti.

SÜRÜKLENEREK ARACIN ALTINA GİRDİ

Kontrolden çıkan motosikletten düşerek yere savrulan genç sürücü, yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra karşı yönden gelen Mehmet Şakir A.'nın otomobilinin altına girdi.

Kaza sonucu genç sürücü, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbeler sonucu ağır şekilde yaralandı.

AMELİYAT EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Selman D.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Ameliyata alınan gencin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü, bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Gencin motosikleti ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

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