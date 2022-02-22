Kağıthane’de müzikhole ateş açan maganda kamerada

Gittiği bir müzikholde kendisiyle ilgilenilmediğini ve fazla hesap getirildiğini öne süren “Mami” lakaplı bir şahıs, ayrıldığı mekana pompalı tüfekle geri dönüp dehşet saçtı.

Önceki gün İstanbul’un Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi’ndeki bir müzikhole giden “Mami” lakaplı Muammer Ö. (40), alkol almaya başladı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Muammer Ö. kendisiyle fazla ilgilenilmediği ve fazla hesap getirildiğini öne sürerek tartışma yaşadığı mekandan ayrıldı.

MEKANI HEDEF ALIP, SIKTI

Saat 07.45 sıralarında bir araçla mekana tekrar gelen alkollü şahıs, pompalı tüfekle mekanın giriş kapısına 3-4 el ateş ederek, geldiği araca binip kaçtı.

Alkollü şahsın pompalı tüfekle ateş ettiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, şahsın bir araçla mekanın önüne gelerek pompalı tüfekle ateş ettiği ve bu sırada tutukluk yapan tüfeği onarıp tekrar ateş açtığı görülüyor.

7 ADET SUÇ KAYDI ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi.

Ekipler yaptıkları inceleme sonrasında şahsın emniyette “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “kasten yaralama” ve “suç uydurma” suçlarından 7 adet kaydı bulunan Muammer Ö. olduğunu belirledi.

Kağıthane polisi yaptıkları çalışmaların ardından Muammer Ö.’yü Nurtepe Mahallesi’nde suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

SALDIRGAN ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürülen şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.