Kağıthane’de freni boşalan nakliyat kamyonunun boş alana uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi Zeybek Sokak’ta yaşanan olayda, Merve K. isimli kadın, taşınmak için nakliye firmasıyla anlaştı.

Eşyalar yüklendiği sırada kamyon birden hareket etti ve yaklaşık 10 metreden boş alana düştü.

ÇALIŞANLAR ARKASINDAN KOŞTU

Kamyonun içinde kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, firma çalışanları kamyonetin arkasından koştu.

Evini taşıyan kadın eşyalarının halini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

"EŞİME BİR ŞEY DİYEMEDİM"

Eşinin vatani görevini yapmak üzere Şırnak’ta askerlik yaptığını söyleyen Merve A., "Kağıthane’den Gaziosmanpaşa’ya taşınacaktık. Kamyonun frenleri tutmadı ama önüne takoz koymamışlar kendileri de kabul etti. Uçurumdan aşağı yuvarlandı. Bütün eşyalarımız gitti. Sürekli arıyor yeni evimize taşındığımızı söyledim, bir şey diyemedim. Şu an şoktayım inanamıyorum böyle bir şey olduğuna. Milyonda bir olacak şey bizim başımıza geldi. Her şey kırıldı. Yemek takımlarım beyaz eşyalar hepsi kırık." ifadelerini kullandı.

Kağıthane'de nakliyat kamyonu 10 metreden aşağı düştü ViDEO



