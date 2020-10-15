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    Kağıthane'de öğrenci servisi kaza yaptı: 3 öğrenci hafif yaralı

    Arkadan gelen otomobil, trafik ışıklarında bekleyen öğrenci servisine çarptı. Servis aracında bulunan disleksi hastası 5 öğrenciden 3'ü yaralandı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 15.10.2020 - 16:10
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    Kağıthane'de öğrenci servisi kaza yaptı: 3 öğrenci hafif yaralı

     

    İstanbul Kağıthane Develi Sokak üzerinde saat 14.00 sıralarında içerisinde disleksi hastası öğrencilerin bulunduğu özel servis aracı trafik ışıklarında durdu.

    Arkadan gelen otomobil, hızını alamayınca servis aracına çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle servis aracının içinde savrulan ve büyük şok yaşayan 5 çocuk, öğretmenleri tarafından sakinleştirildi.

    TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDILAR

    İhbar edilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi üç disleksi hastası çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

    TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

    Kaza nedeniyle sokak üzerinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

    Kağıthane de öğrenci servisi kaza yaptı: 3 öğrenci hafif yaralı #1

    Kağıthane de öğrenci servisi kaza yaptı: 3 öğrenci hafif yaralı #2

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    Kağıthane de öğrenci servisi kaza yaptı: 3 öğrenci hafif yaralı #4

    Kağıthane de öğrenci servisi kaza yaptı: 3 öğrenci hafif yaralı #5

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