Kağıthane'de öğrencilere torpil atan çocuk

Okul çıkışındaki öğrencilere ve araçların önüne torpil atarak çevrede paniğe sebep olan 15 yaşındaki H.A., gözaltına alındı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde bulunan bir okul önüne gelen şahıs, karşı kaldırımda ateşlediği torpilleri okuldan çıkan öğrencilerine üzerine attı.

Öğrenciler paniğe kapılırken, şahıs bu sefer yoldan geçen araçları hedef aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından durum polis ekiplerine bildirildi. Harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek vatandaşların ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda torpil atan şahsın, 15 yaşındaki H.A. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

'ŞAKA YAPMAK İSTEDİM' DEDİ

İfadesi alınan H.A.'nın, şaka yapmak amacıyla yola torpil attığını söylediği öğrenildi. Şahsa “genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem yapıldı.

TORPİLLERİ ALDIĞI KIRTASİYEYE BASKIN

H.A.'nın torpilleri satın aldığı kırtasiyeye ise baskın düzenledi. İçeride arama yapan polis ekipleri, 4 adet üzerinde füze, 8 adet torpil, 5 adet torpil, 18 adet patlayan kibrit ve 1 adet paket patlayıcı madde ele geçirildi. İş yeri sahibi Hacı Mehmet S. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadesinde torpil satışının yasak olduğunu bilmediğini söyleyen S.’ye “Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması” suçundan adli işlem yapıldı.