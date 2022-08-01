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- Kağıthane’de öksürük krizi tutan şoför, aracıyla bankaya girdi
Kağıthane’de öksürük krizi tutan şoför, aracıyla bankaya girdi
Seyir halindeyken öksürük krizine girdiği iddia edilen şoförün kullandığı servis minibüsü, kontrolden çıkarak banka şubesine girdi. Kazada servis şoförü kısa süreli baygınlık geçirdi.
- 01.08.2022 - 08:58
- Güncelleme : 01.08.2022 - 09:45
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde seyir halinde olan 34 LAM 540 plakalı servis minibüsünün şoförü Vedat Öçal, direksiyon başındayken öksürük krizine girdi.
Şoförünün kontrolünü kaybettiği minibüs, gece saat 02.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde kaldırımı aşarak bir bankanın şubesinin önünde bulunan ATM'ye çarparak durabildi.
Servis şoförü, çarpmanın etkisiyle kısa süreli baygınlık geçirdi.
ATM banka şubesinin içine savruldu
Serviste bulunan yolcu ise hafif şekilde yaralandı.
DHA’nın haberine göre minibüsün çarptığı ATM, banka şubesinin içine savrulurken; banka şubesinin içerisindeki dolaplar ise devrildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis şoförü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.