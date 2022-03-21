Kağıthane'de okula giren hırsız tencere ve tavaları çaldı

Gece yarısı bir ortaokula giren yabancı uyruklu hırsız, çalacak bir şey bulamayınca tencere, tava ve çaydanlık çaldı.Polis ekiplerince yakalanan şahıs " Tuvalete girmek için geldim" dedi.

İstanbul Kağıthane'de Talatpaşa Caddesi üzerindeki Gültepe İmam Hatip Ortaokulu'na giren Türkmenistan uyruklu Akummedov A. (24), okulu kat kat gezerek demir parçaları toplamaya başladı.

MUTFAK BÖLÜMÜNDEKİ EŞYALARI ÇALDI

Okulu gezdiği sırada mutfak bölümüne de inen hırsız, burada bulunan 5 adet tencere ve kapakları, çaydanlık, tava ve kapaklarını da çalarak okulun dışına çıktı.

"OKULA TUVALETE GİRME İÇİN GELDİM " DEDİ

Okulda hırsız olduğu ihbarını alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, adrese yönelerek çevreyi kontrol etmeye başladı.

O esnada dışarıda polis ışıklarını gören hırsız, çuvalı saklayarak okul dışına doğru yöneldi. Bu sırada Kağıthane polisi, eşkale uyan şahsı çevirerek üst araması yaptı.

Polis ekiplerinin gece saatlerinde neden okula girdiğini sorması üzerine hırsız Akummedov A. polislerden kurtulmak için, "Tuvalet için girdim, o sırada demirleri görünce okul dışına çıkardım, siz de beni yakaladınız." diyerek cevap verdi.

GÜVENLİK KAMERASI YALANINI ORTAYA ÇIKARDI

Şahıstan şüphelenen polisler, okulda ve çevresinde yapacakları arama çalışmaları bitene kadar kendilerine yalan söyleyen Akummedov A.’yı bırakmadı.

Yapılan çalışmalarda çuval içerisinde saklanmış tencere, tava, çaydanlık ve demir parçaları gören polis ekipleri, okul görevlisi ile beraber güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince gerçek ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri, hırsız Akummedov A.’yı gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan hırsız adliyeye sevk edildi.











