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    Kağıthane’de otomobil sürücüsünün çarpıp kaçtığı engelli, yaşamını yitirdi

    Geri manevra yaparken akülü aracı ile ilerleyen engelli Sebahattin İnce’ye çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İnce, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • 20.08.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 11:35
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    Kağıthane’de otomobil sürücüsünün çarpıp kaçtığı engelli, yaşamını yitirdi

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Sultan Selim Mahallesi'nde, perşembe saat 16.00 sıralarında, akülü tekerlekli sandalyesiyle sokaktan ilerleyen 50 yaşındaki Sebahattin İnce'ye hızla geri manevra yapan otomobil çarptı.

    Sebahattin İnce, iki otomobil arasında kalarak yaralandı.

    DHA’nın haberine göre; otomobil sürücüsü önce aracından inerek kazaya baksa da daha sonra otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

    Hayatını kaybetti

    Kazayı gören vatandaşların koşarak yardım ettiği Sebahattin İnce, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    İnce, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kağıthane’de otomobil sürücüsünün çarpıp kaçtığı engelli, yaşamını yitirdi #1

    Kaza anları kamerada

    Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Görüntülerde, geri manevra yapan otomobil sürücüsünün akülü engelli aracına çarptığı, iki otomobil arasında sıkışan engelli Sebahattin İnce’nin yaralandığı, aracından inen sürücünün kazaya baktıktan sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

    Polis, plakası tespit edilen ve olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Kağıthane’de otomobil sürücüsünün çarpıp kaçtığı engelli, yaşamını yitirdi VİDEO

    Kağıthane’de otomobil sürücüsünün çarpıp kaçtığı engelli, yaşamını yitirdi #2

    Kağıthane’de otomobil sürücüsünün çarpıp kaçtığı engelli, yaşamını yitirdi #3

    Kağıthane’de otomobil sürücüsünün çarpıp kaçtığı engelli, yaşamını yitirdi #4

    Kağıthane’de otomobil sürücüsünün çarpıp kaçtığı engelli, yaşamını yitirdi #5


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