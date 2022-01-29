Bir otoparktan 'çekçek' diye tabir edilen yük taşıma aracıyla 17 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalıp hurdacıya satan 3 hırsızdan biri, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda gece saatlerinde sokaktaki bir otopark inşaatına gelen 3 hırsız, içeriye girerek 17 bin lira değerinde inşaat malzemesini 'çekçek' diye tabir edilen yük taşıma aracıyla çaldı.

Bir süre malzemelerin olduğu çekçekle sokaktan uzaklaşan hırsızlar, ardından bir pikapa yükleyerek kayıplara karıştı.

İNŞAAT MALZEMELERİ ÇEKÇEKLE ÇALIP, KAÇTILAR

Olayın ardından inşaat şefi Muhammet Enis B. (38) yaşanan hırsızlık üzerine emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görgülülerini incelemeye aldı.

Kağıthane’de otopark inşaatından 'çekçekle' hırsızlık

HURDACI VE HIRSIZ YAKALANDI

Devam eden çalışmalarda Kağıthane polisi, emniyette 4 farklı suçtan kaydı bulunan Şahin T.’yi (27) kıskıvrak yakaladı.

ÇALDIKLARI MALZEMEYE 2 BİN LİRAYA SATTILAR

Gözaltına alınan şahıs çaldıkları malzemeleri 2 bin lira karşılığında hurdacı Veysel U.’ya sattığını itiraf etti. Bunun üzerine hurdacıya giden polis ekipleri, U.’yu gözaltına alarak satın aldığı malzemelere de el koydu.

2 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyette 'suç eşyasını satın almak' suçundan adli işlemi yapılan Veysel U. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Şahin T. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen malzemeleri ise inşaat şefine teslim edildi.

2 KİŞİ DAHA ARANIYOR

Öte yandan, güvenlik kameralarından tespit edilen diğer şüphelilerden, Efe Ç. ile Cafer Ş.’yi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.