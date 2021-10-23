Kağıthane’de, Özbek fenomenin takıntılı takipçisi yakalandı

Özbekistanlı fenomen Rukhshona Sadıkova’yı takıntılı bir şekilde takip eden, aracının camını patlatıp özel bilgilerini çaldıktan sonra tehdit eden Asad N., alışveriş merkezinde yakalandı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde ikamet eden Özbekistan uyruklu sosyal medya fenomeni Rukhshona Sadıkova, takipçisi Asad N. (21) tarafından sürekli olarak rahatsız edilmeye başladı.

Ev adresini bulup kendisini evden çıktığı anda Asad N. tarafından takip edilen Sadıkova, farklı numaralardan aranmaya başladı.

Sürekli olarak kadının kapısına vuran takıntılı hayran Asad N., sürekli taciz ettiği Sadıkova’nın aracının camını kırıp özel bilgi ve belgeleri çalarak kaçtı. ,

Yaşanan olay sonrasında Sadıkova’yı arayan Asad N., elinde belgeler olduğunu, birlikte olmak istediğini, yapmadığı takdirde de paylaşacağını söyleyerek tehdit etti.

POLİS EKİPLERİ PLAN YAPTI

Şantaj ve tehdit sonrasında Sadıkova, geçtiğimiz salı günü polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri harekete geçti.

Asad N., önceki gün Sadıkova’yı bir kez daha arayınca polis ekipleri, Sadıkova’dan şahsın randevu talebini kabul ederek buluşmasını istedi.

Şahsın randevuyu kabul etmesi üzerine Sadıkova, plan gereği saat 20.30 sıralarında AVM’ye giderek arkadaşı Kamola Nabieva ile bir masaya oturdu.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Polis ekipleri ise başka masalarda müşteri gibi oturarak şüpheliyi beklemeye başladı. Bir süre sonra gelen Asad N. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

“BENİMLE GÖRÜŞMESİNİ İSTEDİM AMA GÖRÜŞMEDİ”

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şahıs, burada ifadesi alınarak sorgulandı. Asad N.’nin emniyetteki ifadesinde, “Rukhshona’yı sosyal medyadan gördüm ve ona hediye aldım. Benimle görüşmesini istedim ama görüşmedi. Ben de evinin önüne gidip aracının camını kırdım ve içerisinden ehliyetini, ruhsat ve pasaportunu aldım çıktım. Sonra polisler beni yakaladı. Ben ikamet izni aldım ve çıktım. Rukhshona ile tekrar görüşmek istedim ve AVM’ye gittim, burada da polisler tarafından yakalandım.” dediği öğrenildi.

Kağıthane’de, Özbek fenomenin takıntılı takipçisi yakalandı VİDEO

SINIR DIŞI EDİLECEK

Şantaj, tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından adli işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilen Asad N. serbest bırakıldı.

Asad N. sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.