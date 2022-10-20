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    Kağıthane'de panikleyen soyguncular arkadaşlarını unuttu

    Farklı noktalarda tekel bayilerinde soygun yapan 5 şahıs, yakalanacaklarını fark edince suç ortaklarından birini olay yerinde bırakarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 20.10.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 12:04
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    Kağıthane'de panikleyen soyguncular arkadaşlarını unuttu

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçelerinde dün saat 03.00 sıralarında tekel bayisine hırsız dadandı.

    Çalıntı plakalı araçla semtteki bir sokağa gelen 5 maskeli şahıs, tekel bayisinin kepengini kırarak içeriye girdi.

    Mekan değiştirdiler

    Şahıslar, burada bulunan çok miktarda sigarayı dakikalar içerisinde çalarak geldikleri araçla kaçtı.

    Şahıslar daha sonra Kağıthane Çağlayan’da bir cadde üzerinde bulunan tekel bayisine geldi.

    250 bin liralık ürün çaldılar

    Levye ve çekiç yardımıyla dakikalar içerisinde kepengi kırarak kapıyı açan hırsızlar, yaklaşık 5 dakika içerisinde bayide bulunan yaklaşık 250 bin lira değerindeki sigara ve alkolleri çaldı.

    Soyguncu çete panikledi

    Soygun esnasında tekel bayisinde kaldığı öğrenilen bir gencin telefonla haber verdiği iş yeri sahibi Ahmet Aktay, koşarak olay yerine geldi.

    Çaldıklarını kova ve kutularla geldikleri araca taşıyan hırsızlar, dışarıdan gelen sesler üzerine apar topar kaçmaya çalıştı.

    Kağıthane de panikleyen soyguncular arkadaşlarını unuttu #1

    Şaşkın hırsız araca binemedi

    Hırsızları gören Aktay, müdahale etmeye çalıştı ancak şahısların silah çekmesi üzerine bir şey yapamadı.

    Neye uğradığını şaşıran şahıslar, panikle araca binip kaçmaya başladı. Kapıları bile kapatmayan hırsızlardan biri, araca binemeyince yol ortasında kaldı.

    O anlar kayıt altına alındı

    Aracın arkasından koşan hırsız, bir sokak sonra araca binerek kaçtı. Komedi filmlerini aramayan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Kağıthane'de panikleyen soyguncular arkadaşlarını unuttu VİDEO

    Ekipler inceleme başlattı

    Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

    Kağıthane de panikleyen soyguncular arkadaşlarını unuttu #2

    "Suç ortaklarından birini burada bıraktı"

    İHA'nın haberine göre, tekel bayii sahibi Ahmet Aktay, "Gece 03.45 sıralarında içeride kalan elemanımız bizi arayarak dışarıda kepenklerin kırıldığını bize bildirdi. Biz de haber alır almaz müdahale etmeye geldik. Biz yoldayken içerisi zaten soyulmuştu. Adamlara tam müdahale edecektik ki, silahlı olduklarını gördük. 1-2 tanesi silah çekti, müdahale edemedik.

    Bir tanesi de yere düşecek gibi oldu. Hatta suç ortaklarından birini burada bıraktı. İleride araca aldılar. Yüzleri maskeli olduğu için yüzlerini göremedik. Kepengi levye ve çekiçle komple kırıyorlar, bayağı profesyoneller. İçeriye girip ne var ne yok alıyorlar. Yaklaşık 250 bin liralık bir zararımız var." dedi.

    Kağıthane de panikleyen soyguncular arkadaşlarını unuttu #3


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