Kağıthane'de park halindeki araçtan telefon çalındı

Sürücünün kısa süreliğine pastaneye girmesini fırsata çeviren hırsızın, güpegündüz çevredekilere aldırış etmeden aracın kapısını açıp telefonu çalma anı kameraya yansıdı.

17 Haziran saat 07.00 sıralarında İstanbul Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Yıldız Sokak'ta pastaneden yiyecek almak için sokağa gelen Murat K. isimli şahıs, aracın kapılarını kilitlemeden hızlı bir şekilde pastaneye girdi.

Tam bu sırada sokaktaki binadan çıkan hırsız, ilk başta araçtan uzaklaşarak çevreyi kontrol etmeye başladı.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE TELEFON ÇALDI

Çevredeki vatandaşlara ve pastanenin branda ile çevrili bahçe bölümünde oturanlara da aldırış etmeyen hırsız, sanki kendinin gibi aracın kapısını açarak cep telefonunu çalıp kaçtı.

Pastaneden malzemeleri alarak araca geri gelen Murat K. telefonun çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerinde yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde hırsızın E.A. olduğunu belirledi.





İLK OLARAK KABUL ETMEDİ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızın kimliğini belirleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E.A.’yı ikamet ettiği evde yakalayarak gözaltına aldı.

TELEFONU SATTIĞI YERİ SÖYLEDİ

Yakalanan E.A. ilk önce hırsızlık olayını inkar etti, daha sonra ise polis ekiplerine telefonu Gaziosmanpaşa’da tanımadığı bir şahsa telefonu sattığını söylediği öğrenildi. Hırsız E.A. ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Kağıthane’de herkesin önünde yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın sokağa gelerek pastane önünde aracından indiği, daha sonra ise hırsızın kimseye aldırış etmeden aracın kapısını açıp cep telefonunu çalarak kaçığı görülüyor.

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