Bir iş yerinin önünde bulunan minibüsü yakan şahsın o anları kameraya yansırken şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Seçilmiş Sokak'ta park halinde olan ve ön camı bulunmayan bir minibüste, sabah saatlerinde yangın çıktı.

Alevler bitişikteki binaya da sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlattı.

ARACIN KUNDAKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, minibüse giren ve yangını çıkaran kişinin Hamit S. olduğunu tespit etti. Şüpheli Hamit S., kısa süre sonra Sanayi Mahallesi Barışçı Sokak'taki evinde gözaltına alındı.

Öte yandan, yaşanan o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane'de park halindeki minibüsün kundaklanma anı ViDEO