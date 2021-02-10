Kağıthane’de piknik tüpünün fiyatını pahalı buldu, olay çıkardı

Piknik tüpünün fiyatını yüksek bulan bir şüpheli, tartıştığı market sahibine saldırdı. Tekme ve yumruklu saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, saldırgan 1 saat içinde yakalandı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi’nde bulunan bir markete giren Fatih Ö., piknik tüpü satın almak istediğini söyledi.

İş yeri sahibinin söylediği fiyatı yüksek bulan Fatih Ö., tartıştıktan sonra Osman M.’yi tekme ve yumruklarla darbetti. Ardından iş yeri sahibine bıçak göstererek tehdit eden Fatih Ö., kasadan bir miktar da para aldıktan sonra kayıplara karıştı.

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KAĞITHANE POLİSİ 1 SAAT İÇİNDE YAKALADI

Olayın ardından ihbar üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, market sahibi Osman M.’nin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda polis, eşkalini belirlediği Fatih Ö.’yü 1 saat içinde kıskıvrak yakaladı.

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SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Gözaltına alınan Fatih Ö.’nün, emniyette “uyuşturucu madde ticareti”, “uyuşturucu madde kullanmak”, “motosiklet hırsızlığı”, “tehdit”, “kasten yaralama” ve “yağma” başta olmak üzere birçok farklı suçtan toplamda 26 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.

Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürülen şüpheli, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.