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    Kağıthane'de polis aracıyla tur atan İranlı fenomen yeniden gözaltına alındı

    Polis aracını kullanırken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatamabadi F., İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
    • AA
    • 21.12.2020 - 16:14
    • Güncelleme : 21.12.2020 - 16:35
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    Kağıthane'de polis aracıyla tur atan İranlı fenomen yeniden gözaltına alındı

    Kağıthane'de, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait ekip aracını kullanırken çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan İranlı Milad Hatamabadi F. hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

    Konuyla ilgili yürütülen çalışma kapsamında Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yeniden gözaltına aldı.

    Kağıthane'de polis aracıyla tur atan İranlı fenomen yeniden gözaltına alındı ViDEO

    GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM ETTİLER

    Ülkeye girişi "ihtiyaten" engellenen şüpheli, İstanbul Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    LÜKS ARAÇTA 5 TL'YE KARPUZ SATTI

    Milad Hatamabadi F., daha önce de Beyoğlu'nda lüks bir spor aracından 5 liraya karpuz sattığı görüntülerle gündeme gelmişti.

    Bunun üzerine İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 1228 lira para cezası kesilmiş ve lüks araç 15 gün süreyle trafikten men edilmişti.

    Beyoğlu'nda lüks araçla karpuz satan İranlıya, polis aracı soruşturması

    Kağıthane de polis aracıyla tur atan İranlı fenomen yeniden gözaltına alındı #1

    Kağıthane de polis aracıyla tur atan İranlı fenomen yeniden gözaltına alındı #2

    Kağıthane de polis aracıyla tur atan İranlı fenomen yeniden gözaltına alındı #3

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