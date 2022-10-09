Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçip kazaya neden olan sürücü, olay yerine gelen polislere hakaret edip tekme attı. Sürücünün polise yaşattığı anlar, kameraya da yansıdı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Eyüpsultan Caddesi’nde, saat 20.00 sıralarında alkollü olduğu iddia edilen Yağmur B.'nin kullandığı otomobil, cadde üzerinde park halinde bulunan 2 otomobile çarpıp yoluna devam etti.

Yağmur B.'nin kullandığı otomobil, cadde üzerinde kavşağa ters yönde girerek bu kez de bir cip ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, alkollü sürücünün tepkisi ile karşılaştı.

Polise küfür ve hakaretler savurdu

DHA’nın haberine göre; Yağmur B., trafik polislerine küfür ve hakaretler savururken, çevredekiler tarafından güçlükle tutuldu.

Bunun üzerine ekipler, Yağmur B.'yi ters kelepçe takarak gözaltına almaya çalıştı.

Kağıthane’de, polisin alkollü kadın sürücü ile imtihanı kamerada



Polise tekme attı

Direnmeyi sürdüren Yağmur B., bir ara polis memuruna tekme attı. Ekip otosuna binmeyen Yağmur B. polis memuruna, "Acıdı mı?" dedikten sonra "Kaldır beni yerden." şeklinde ifadelerle yardım istedi. Polisler, uzun süre yerde kelepçeli şekilde oturan Yağmur B.'nin sakinleşmesini bekledi.

"Çıkarın şunu." diye bağıran ve kelepçelerin çıkarılmasını isteyen Yağmur B. sakinleşmeyince, bir türlü ekip otosuna bindirilemedi. Ekip otosunun yanında yere yatan Yağmur B. bir kez daha polise tekme attı.

Yağmur B. en sonunda kaza mağduru vatandaşların da yardımı ile trafik polisleri tarafından zor kullanılarak ekip otosuna bindirildi. Yapılan alkol muayenesinde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.