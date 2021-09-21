Kağıthane'de rezidansta kavga

Arkadaşını oturduğu rezidansa sokmak isterken güvenlik görevlisinin engeline takılan şahıs, görevliyi darbetti. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada iki taraf da gözaltına alındı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde rezidansta yaşayan Şaban B. (65), arkadaşı ile birlikte içeri girmek istedi.

Ancak güvenlik görevlisi Zeki T., ismi kayıtlı olmayan misafiri içeri almak istemedi.

GÖREVLİYE YUMRUKLU BASTONLU DAYAK

Bunun üzerine Şaban B. ile Zeki T. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Zeki T. ile Şaban B. yumruk yumruğa birbirine girerken, misafir olarak gelen diğer şahıs ise bastonla güvenlik görevlisine saldırdı. Bir süre sonra Şaban B. ve arkadaşı binadan çıkarak uzaklaşırken, güvenlik görevlileri bu sırada polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay yerine gelen Kağıthane polisi, Şaban B.’yi ve güvenlik görevlisi Zeki T.’yi alarak polis merkezine götürdü.

Öte yandan yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane’de lüks rezidansta baston ve yumruklu kavga