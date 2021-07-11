Kağıthane’de saldırgan, bekçinin başına silah dayadı

Kavgaya müdahale eden bekçiye silah doğrultan saldırgan ikinci kez gözaltına alındıktan sonra yeniden serbest bırakılırken, dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde semt meydanında iki grubun silahlı kavga yaptığı yönünde ihbar gelmesi üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı bekçiler, olay yerine sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen bekçiler, kavgaya karışan tarafları ayırmak için müdahale etti.

ÖLÜM TEHDİDİ KAMERADA

O esnada bir şahıs, kavgayı ayırmak için mücadele eden bekçilerden birinin başına silah dayadı.

Vatandaşların araya girmesiyle uzaklaşan şahıs ardından koşarak kayıplara karıştı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, bekçinin kafasına silah dayayan şahsın Hakan K. olduğunu tespit etti.

Çalışmalara devam eden Kağıthane polisi, şahsı saklandığı yerde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

SİLAHLI SALDIRGANA GÖZALTI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsa, “görevli memura mukavemet”, “tehdit” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldı. Bu suçlardan adliyeye sevk edilen şahıs savcılık tarafından serbest bırakıldı.

İKİNCİ KEZ SERBEST BIRAKILDI

Şahsın serbest kalmasının ardından araştırmalara devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerine ve görgü şahitlerine ulaştı.

Gelişmelerin ardından savcılık talimatı üzerine serbest bırakılan Hakan K. saklandığı amcasının evinde Kağıthane polisi tarafından tekrardan gözaltına alındı.

Adliyeye götürülen şahıs, tutuklama talebiyle sevk edildiği adli makamlarca bu kez de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.























