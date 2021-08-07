Kağıthane polisini ilçede 23 ekiple dar alan uygulaması gerçekleştirdi. Polisten kaçmaya çalışan bir şüphelinin kovalamaca sonucu yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Telsizler Mahallesi'nde dar alan uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada; 9 Önleyici Şube motorize ekibi, Devriye Ekipler Amirliği'nden 10 ekip, 2 zırhlı ekibi, 1 asayiş ekibi ve 1 karakol ekibi görev aldı.

Mahallenin tüm sokakları ekiplerce tutuldu ve şüpheli görülen kişilerin GBT (Genel Bilgi Tarama) kontrolleri yapıldı.

SEMT PAZARINDA KOVALAMACA

Ekiplerin uygulama yaptığı esnada, sokaktan geçen bir kişi polisi görünce yolunu değiştirip kaçmaya başladı. Bunu fark eden polisler, kaçan şahsı yakalamak için peşinden koştu. O dakikalarda semt pazarında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca Kağıthane polisinin kaçmaya çalışan şahsı yakalamasıyla sona erdi.

Kağıthane’de semt pazarında polisle şüpheli arasında kovalamaca

UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Ekiplerin kaçmak isteyen yabancı uyruklu kişi üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Öte yandan iki adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde ihbar alan ekipler, bu yerlere operasyon düzenledi. Operasyonlarda evlerdeki 2 kişi gözaltına alındı. Böylelikle uygulama sonucu toplam 5 kişi gözaltına alındı.