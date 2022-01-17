Kağıthane'de, sever gibi yapıp 3 bin dolarlık köpeği çaldılar

Kağıthane'de, sever gibi yapıp 3 bin dolarlık köpeği çaldılar

Sevgili olan iki genç, sahibi tarafından iş yerinin önüne bırakılan 3 bin dolar değerindeki Shiwawa cinsi köpeği severek çaldı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Ortabayır Mahallesi’nde, yatak satın almak için cadde üzerindeki bir iş yerinin önüne gelen Nevzat K., yaklaşık 7 yıldır sahibi olduğu, 3 bin dolar değerindeki “Badem” isimli Shiwawa cinsi köpeğini dükkanın önüne bıraktı.

Bir süre sonra kapalı kasa bir minibüsten inen sevgili çift, yürüyerek iş yerinin önüne geldi. Köpeği gören kadın, kucağına alarak sevmeye başladı. Kadın etrafı kolaçan ederken, sevgilisi ise köpeği severek geldikleri araca bindirdi.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın köpeği kucağına aldığı, genç kızın ise bir süre köpeği sevdiği görüldü.

Genç adam köpekle birlikte yürüdüğünün yansıdığı görüntülerde, diğer şüphelinin ise sık sık arkasını dönerek iş yerine baktığı, sonrasında da diğer şüphelinin yanına gittiği, ikilinin birlikte uzaklaştığı görüldü.

Kağıthane'de, sever gibi yapıp 3 bin dolarlık köpeği çaldılar VİDEO



PLAKA TESPİT EDİLDİ

Nevzat K,. köpeğini seslenerek aramasına rağmen bulamayınca iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Köpeğinin iki genç tarafından çalındığını gören Nevzat K., polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkarak önce gençlerin bindiği minibüsün plakasını tespit etti.

ÇİFT SERBEST KALDI

Plakayı sorgulayan Kağıthane polisi, şahısların Yahya Kemal Mahallesi’nde bir sokaktaki binada yaşadıklarını belirledi. Bunun üzerine eve giden ekipler, Furkan Ü. ile sevgilisi Sena Gözde K.’yi yakaladı.

Çaldıkları köpeğe de el koyan polis ekipleri, sevgili çifti gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadeleri alınarak hayvan hırsızlığı suçundan adli işlemleri yapılan çift, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Köpek ise sahibi Nevzat K.’ye teslim edildi.