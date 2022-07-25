Kağıthane’de sevgililere silahlı saldırı

Sabah saatlerinde sokakta yürüyen çift, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay anı kameralara yansırken, saldırganlar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi 4. Levent’teki bir sokakta yürüyen Soner E. (37) ve sevgilisi Betül Ö. (29), yanlarından hızla geçen motosikletlinin silahlı saldırısına uğradı.

Neye uğradığını şaşıran Soner E. ve Betül Ö., zıplayarak kurşunlardan kurtulmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Saldırı anı kamerada

Soner E. iki bacağından da vurulurken, Betül Ö. ise sağ bacağından yaralanarak yere yığıldı.

Geçtiğimiz aylarda saat 08.45 sıralarında yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Hayati tehlikeleri yok

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çiftin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Daha önce de saldırıya uğradı

Hastane polisine ifade veren Soner E.’nin, daha önce de Sarıyer’de motosikletlilerin silahlı saldırısına uğradığı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan bir güvenlik görevlisi, “Bir kadınla bir erkek sokakta yürürken motosiklet ile gelmiş ve bacaklarına ateş etmiş. Sonra da motosikletle kaçmış. Bacaklarından vurulmuşlar galiba ikisi de, ambulans gelmiş almış daha sonra.” dedi.

Polis, şüphelileri yakaladı

Saldırının olduğu bölgede çalışma yapan polis ekipleri, sokak içerisinde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

İHA’nın haberine göre yapılan çalışmalar sırasında kimlik bilgilerine ulaşılan saldırganlar, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.