Kağıthane’de sevgilisini öldüren bekçi için istenen ceza belli oldu

Kağıthane’de sevgilisini öldüren bekçi için istenen ceza belli oldu

35 yaşındaki bir çocuk annesini 10 el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen bekçinin yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık için müebbet hapis cezası talep etti.

İstanbul’da bekçi olan Eyüp Doğan, 1 çocuk annesi sevgilisi Nurgül Altıntaş ile 25 Eylül 2021 tarihinde mesajlaştı.

Çift, mesajlaşma sonrasında Mecidiyeköy civarında buluştu.

Götürdüğü parkta öldürdü

Eyüp Doğan, kiraladığı bir otomobil ile Altıntaş’ı Kağıthane'de bir parka götürdü.

Burada sevgilisi ile tartışan Eyüp Doğan, yanında bulundurduğu silahla Nurgül Altıntaş'ı yaraladı.

35 yaşındaki talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

10 adet mermi girişi saptandı

Cinayetle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, iddianame hazırladı.

İddianamede, Adli Tıp Kurumu’ndan (ATK) alınan raporda Nurgül Altıntaş'ın vücudunda 10 adet mermi girişi bulunduğu ve bunların 6 tanesinin her birinin ayrı ayrı öldürücü nitelikte olduğu ifade edildi.

Beylik silahıyla öldürdü

İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nden alınan rapora göre Altıntaş'ı öldüren mermilerin, Eyüp Doğan'ın beylik silahından çıktığı belirtildi.

Davanın bugün İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması görüldü.

Tutuklu sanık Eyüp Doğan’ın getirildiği duruşmada, Nurgül Altıntaş'ın annesi Emine Akbaş da hazır bulundu.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasını sundu

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanık ve Nurgül Altıntaş'ın iki yıllık ilişkileri olduğunu, olay günü nerede olduğunu öğrenmeye çalıştığı maktulün bir iş yerinde olduğunu öğrenmesi üzerine, telefonda görüşüp Mecidiyeköy'de buluştukları, sanığın kiraladığı araçla tartışarak Kağıthane'deki bir parka geldiklerini belirtti.

Burada bir süre daha tartışan sanığın, Nurgül Altıntaş'a tabancayla 10 el ateş ederek ölümüne sebebiyet verdiği ve sonra uzaklaştığı anlatıldı.

‘Haksız tahrik’e dair delil yok

Mütalaada, sanık Doğan'ın maktulün kendisini aldattığını öne sürmüşse de olayı haksız tahrikin etkisiyle gerçekleştirdiğine dair delil bulunamadığı kaydedildi.

Savcı, sanık Eyüp Doğan hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Anne feryat etti: Dayanamıyorum artık

DHA’nın haberine göre mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında Nurgül Altıntaş'ın annesi Emine Akbaş, avukatı ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile adliye önünde açıklama yaptı.

Emine Akbaş, “Kızımı katletti. Ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum, dayanamıyorum artık. Yavruma dayanamıyorum.” diyerek gözyaşı döktü.