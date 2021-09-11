Marangozculuk yapılan atölyede kaçak sigara imalatı yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri, atölyeye baskın yaptı. Operasyonda ürünlere el konulurken, 2'si yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Dün saat 16.45’te Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Asaf Caddesi'nde marangoz olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde polis ekipleri kaçak sigara üretildiği ihbarını aldı.

İhbarı alan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polisler harekete geçti.

Adrese gelerek bir süre gözetleyen ekipler, daha sonra marangoza giderek kapıyı çaldı.

BELGE VE RUHSATLAR İNCELENDİ

Kapıyı yabancı uyruklu S.A. ve M.N. isimli şahıslar açtı. İçeriye giren polis ekipleri iş yeri sahibini çağrılmasını isteyerek belge ve ruhsatı inceledi.

KAÇAK TÜTÜN VE SARMA MAKİNELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Marangoz olarak faaliyet gösteren işyerinde ekipler, kaçak tütün sarımı yapıldığını tespit etti. Baskın sonucunda polisler çalışır vaziyette iki adet sigara sarma makinesi, 30 adet filtre sigara sarma makinesi, 70 adet bandrol yapıştırılmış 1 kilogramlık kapalı paketler, 140 kilogram tütün, 150 adet yapıştırılmaya hazır bandrol, 2 adet tütün kurutma paneli ve boş makaron ele geçirdi.

BASKINDA 2'Sİ YABANCI UYRUKLU 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaçak tütün baskınıyla ilgili polis ekipleri işyeri sahibi M.D. ile yabancı uyruklu S.A. ve M.N.’yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Öte yandan, belgeleri inceleyen zabıta ekipleri ise iş yerini mühürleyerek faaliyetine son verdi. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kağıthane'de sigara imalatı yapılan marangozhaneye baskın VİDEO









